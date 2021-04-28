Участники Олимпийских игр в Японии должны сдать два теста на COVID-19 до вылета

Фото: olympic.org

Все участники Олимпийских игр в Японии до вылета должны сдать два теста на коронавирус. Об этом сообщили организаторы мероприятия в среду, 28 апреля.

Кроме того, в Японии спортсмены должны будут каждый день проходить тестирование на коронавирус первые три дня, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, стало известно, что решение о допуске болельщиков на соревнования будет принято в июне.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Япония не исключила проведение Олимпиады при полном отсутствии зрителей