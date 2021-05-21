Олимпиада в Токио состоится даже при объявлении чрезвычайного положения

Фото: olympic.org

Летняя олимпиада в столице Японии состоится даже при условии объявления в городе режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил руководитель координационной комиссии Игр Джон Коутс.

— Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта, в то время как в стране действовал режим ЧС. Так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае, — цитирует Коутса РИА Новости.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее ассоциация японских врачей призвала отменить Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Они выразили уверенность, что проведение Игр увеличит случаи заболевания COVID-19 в стране.

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