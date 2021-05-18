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«Нонсенс»: Игорь Бутман прокомментировал запрет гимна России на ЧМ и Олимпиадах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Нонсенс»: Игорь Бутман прокомментировал запрет гимна России на ЧМ и Олимпиадах

Кирилл Николаев

Спорт

Запрет на использование гимна и флага Российской Федерации на чемпионатах мира и Олимпийских играх является политическим решением. Об этом во вторник, 18 мая, заявил народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман.

Он назвал этот запрет странным наказанием для спортсменов и страны.

— Запрет гимна — нонсенс. Это политическое решение, которое ставит нас в неудобное положение. Наказывать надо виновных, а не всю страну, — цитирует Бутмана «Р-Спорт».

Он отметил, что спортсменам нужно мужественно перетерпеть этот запрет и достойно выступить на Олимпиаде в Токио. Бутман согласился с решением о замене гимна России на Олимпиаде музыкой композитора Петра Чайковского. По его мнению, Чайковский является «одним из самых играемых» композиторов в мире.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

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