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Путин и Си Цзиньпин запустили строительство новых атомных блоков в Китае
Фото: Администрация президента РФ

Путин и Си Цзиньпин запустили строительство новых атомных блоков в Китае

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в формате видеоконференции запустили строительство новых атомных блоков в КНР.

В среду, 19 мая, прошла церемония, посвященная началу сооружения четырех новых энергосистем российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

Россия и Китай долгое время сотрудничают в атомной отрасли. Помимо этого, стороны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

— Поздравляю всех вас с началом строительства на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» сразу четырех новых энергоблоков, — сказал российский лидер.

Он пояснил, что во время церемонии будет дан старт работам по заливке бетона в основание энергоблоков, сообщается на сайте Кремля.

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