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Блинкен рассказал, когда может пройти встреча Байдена и Путина
Фото: Минобороны РФ

Блинкен рассказал, когда может пройти встреча Байдена и Путина

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Встреча президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина может пройти в предстоящие недели. Об этом во вторник, 18 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном.

По данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве. Швейцария пока не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор, инициированный американской стороной. Они оба заявили о намерении контролировать стратегическую стабильность и вооружения. В частности, Байден предложил Путину провести встречу в третьем государстве в ближайшие несколько месяцев.

Читайте также: Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

Джо БайденСШАВладимир Путин
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