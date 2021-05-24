Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по нацбезопасности

Фото: Администрация президента РФ

Секретарь Совета безопасности (Совбеза) России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата ведомства в понедельник, 24 мая.

— Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном, — приводит сообщение Совбеза РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена в отсутствии доказательств обвинений США в адрес России

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