Лавров упрекнул Блинкена в отсутствии доказательств по обвинениям США в адрес России

Фото: МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен неспособен предоставить доказательства обвинений США в адрес России. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в пятницу, 21 мая.

— Но я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших «деяний», — посетовал дипломат.

В ответ, как правило, звучит, что это секретная информация, добавил министр. Россия занимает «позиции в мире, которые все уважают», по этой причине есть страны, желающие этому помешать, приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее власти Крыма заявили, что могут не признать суверенитет США над Аляской.

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