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Власти Крыма заявили, что могут не признать суверенитет США над Аляской
Фото: Pixabay

Власти Крыма заявили, что могут не признать суверенитет США над Аляской

Иван Юминов

Внешняя политика

Крымские власти могут принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс в пятницу, 21 мая.

— Нам их (американцев — прим. «ВМ») точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской, — рассказал политик.

Слова Фикса прозвучали в ответ на то, что комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запрещает властям страны признавать суверенитет России над Крымом.

При этом Россия не будет принимать мер по Аляске, ведь она «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств», приводит слова Фикса РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: В США планируют запретить признавать суверенитет России над Крымом

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