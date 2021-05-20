В США планируют запретить признавать суверенитет России над Крымом

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Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.

Проект был поддержан единогласно, слушания в прямом эфире показывались на сайте комитета.

Законопроект запрещает действия или поддержку, «означающие или подразумевающие признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами». Документ внес в нижнюю палату конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли.

Представитель американского штата Техас также предложил дополнить инициативу требованием ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», но после отказался по просьбе автора законопроекта.

После слушаний документ будет передан на рассмотрение всего состава палаты представителей, а после — в сенат, сообщает РИА Новости.

Ранее Госдеп объяснил отказ от санкций против «Северного потока — 2».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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