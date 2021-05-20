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Лавров заявил о готовности РФ «разгребать завалы» в отношениях с США
Фото: МИД РФ

Лавров заявил о готовности РФ «разгребать завалы» в отношениях с США

Юлия Курганова

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил американскому госсекретарю Энтони Блинкену о готовности российской стороны к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Соединенными Штатами.

Лавров отметил, что взгляды двух стран на многие международные вопросы различаются, но от отношений США и России в значительной степени зависит ситуация в мире.

— Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе, — сказал глава МИД России.

Также дипломат заверил Блинкена в готовности РФ «разгребать завалы» в вопросе работы дипломатических миссий двух государств.

По словам Лаврова, РФ и США нужно сотрудничать в областях, которые отвечают интересам обеих стран, в частности в сфере стратегической стабильности, передает ТАСС.

Читайте также: Лавров: Россия сама определит красные линии в диалоге с США

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