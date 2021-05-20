Лавров заявил о готовности РФ «разгребать завалы» в отношениях с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил американскому госсекретарю Энтони Блинкену о готовности российской стороны к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Соединенными Штатами.
Лавров отметил, что взгляды двух стран на многие международные вопросы различаются, но от отношений США и России в значительной степени зависит ситуация в мире.
— Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе, — сказал глава МИД России.
Также дипломат заверил Блинкена в готовности РФ «разгребать завалы» в вопросе работы дипломатических миссий двух государств.
По словам Лаврова, РФ и США нужно сотрудничать в областях, которые отвечают интересам обеих стран, в частности в сфере стратегической стабильности, передает ТАСС.
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