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Лавров: Россия сама определит красные линии в диалоге с США
Фото: МИД РФ

Лавров: Россия сама определит красные линии в диалоге с США

Кирилл Николаев

Внешняя политика

В диалоге с США Москва сама будет определять «красные линии», в том числе в сфере стратегической стабильности. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, Россия самостоятельно определит формы сотрудничества с США.

— И красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться Российской Федерацией, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он добавил, что Москва неоднократно излагала свой подход по теме стратегической стабильности. Лавров подчеркнул, что все то, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть на столе переговоров.

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