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Лавров заявил о готовности РФ оказать содействие в переговорах Израиля и Палестины
Фото: МИД РФ

Лавров заявил о готовности РФ оказать содействие в переговорах Израиля и Палестины

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва готова содействовать организации прямых переговоров Израиля и Палестины в России. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, теперь все зависит от договороспособности сторон и от их доброй воли.

— Для того, чтобы прямые переговоры начались, нужно прекратить насилие со всех сторон, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он подчеркнул, что только путем переговоров можно договориться о создании палестинского государства, которое будет жить в мире и безопасности с Израилем и другими странами региона.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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