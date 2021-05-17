Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Фото: МИД РФ

Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия не видит поводов для того, чтобы «нагнетать эмоции» из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он оценил ситуацию на азербайджано-армянской границе. По словам Лаврова, Москва готова оказать содействие Еревану и Баку в демаркации.

— Азербайджанская сторона после того, как инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия предложила сторонам урегулировать сложившуюся ситуацию.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении попросил президента России Владимира Путина о помощи, в том числе и военной.

Читайте также: Пашинян заявил о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана

Сергей ЛавровАзербайджанАрмения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Все мнения
О проекте