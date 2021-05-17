Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Фото: МИД РФ

Россия не видит поводов для того, чтобы «нагнетать эмоции» из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он оценил ситуацию на азербайджано-армянской границе. По словам Лаврова, Москва готова оказать содействие Еревану и Баку в демаркации.

— Азербайджанская сторона после того, как инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия предложила сторонам урегулировать сложившуюся ситуацию.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении попросил президента России Владимира Путина о помощи, в том числе и военной.

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