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Пашинян заявил о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана
Фото: primeminister.am

Пашинян заявил о росте напряженности на границе Армении и Азербайджана

Виктория Родимкина

В мире

На границе Армении и Азербайджана наблюдается тенденция роста напряженности. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в понедельник, 17 мая.

По его словам, на ряде участков границы военные силы Азербайджана ведут себя агрессивно.

— Армения, помимо мер внутренней безопасности, все чаще активизирует процедуры реагирования на Договор о СНБ и армяно-российскую стратегическую систему, — написал на своей странице в соцсети Facebook Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении попросил президента России Владимира Путина о помощи, в том числе и военной.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: В Кремле рассказали подробности беседы Путина и Пашиняна

АзербайджанАрменияНикол Пашинян
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