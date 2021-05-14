Пашинян обратился к Путину за военной помощью

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о помощи, в том числе военной. Об этом стало известно в пятницу, 14 мая.

— В связи с тем, что азербайджанские ВС, согласно договоренности, не покинули территорию Армении, сегодня я обратился к президенту Путину (с запросом — прим. «ВМ») о помощи Армении, в том числе военной, — рассказал политик.

Представители 102-й российской военной базы подключились к переговорам с Азербайджаном, приводит слова Пашиняна ТАСС.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области.

Вслед за этим прокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении территориальной целостности» по факту перехода азербайджанскими военными госграницы в Сюникской области страны.

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