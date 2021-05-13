Министры иностранных дел Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Фото: Минобороны РФ

Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян провел телефонную беседу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как рассказали в министерстве иностранных дел Армении, Айвазян и Лавров «продолжили обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для снижения напряженности сложившейся на государственной границе Армении в результате действий азербайджанской стороны», сообщает ТАСС.

Ранее министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области.

Вслед за этим прокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении территориальной целостности» по факту перехода азербайджанскими военными госграницы в Сюникской области страны.

Читайте также: Политолог рассказал, ждать ли новой войны Армении с Азербайджаном