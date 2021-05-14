В Кремле рассказали подробности беседы Путина и Пашиняна

Фото: МИД РФ

В Кремле раскрыли детали переговоров президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известно, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Пашинян не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, Ереван обеспокоен обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. Беспокойство также разделил и Владимир Путин.

— Путин особо отметил необходимость выполнения положений трехсторонних договоренностей и соответствующих документов, и, прежде всего, того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Напомним, в четверг, 13 мая, исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян провел телефонную беседу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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