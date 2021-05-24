Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Первая встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
Фото: Коллаж: Администрация президента РФ / Whitehouse

СМИ: Первая встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести саммит в Швейцарии. Об этом сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на информированные источники в понедельник, 24 мая.

По данным газеты, точное время и место встречи пока не назначены. Есть вероятность, добавил источник издания, что встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока не было достигнуто.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, когда может пройти встреча Байдена и Путина.

Читайте также: Лавров: Путин и Байден сами определят темы для переговоров

ШвейцарияДжо БайденВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Все мнения
О проекте