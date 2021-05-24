СМИ: Первая встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии

Фото: Коллаж: Администрация президента РФ / Whitehouse

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести саммит в Швейцарии. Об этом сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на информированные источники в понедельник, 24 мая.

По данным газеты, точное время и место встречи пока не назначены. Есть вероятность, добавил источник издания, что встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока не было достигнуто.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, когда может пройти встреча Байдена и Путина.

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