СМИ: Первая встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести саммит в Швейцарии. Об этом сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на информированные источники в понедельник, 24 мая.
По данным газеты, точное время и место встречи пока не назначены. Есть вероятность, добавил источник издания, что встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока не было достигнуто.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, когда может пройти встреча Байдена и Путина.
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