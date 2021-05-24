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Лавров: Путин и Байден сами определят темы для переговоров
Фото: МИД РФ

Лавров: Путин и Байден сами определят темы для переговоров

Полина Долганова

Внешняя политика

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно определят темы для переговоров, однако их диалог должен основываться на взаимоуважении. Об этом в понедельник, 25 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Подготовка предложений к повестке дня — это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите, — сказал глава МИД РФ в интервью газете «Аргументы и факты».

Лавров добавил, что российский лидер уже не один раз выражал готовность рассматривать любые вопросы двусторонней повестки, а также совместно с США заниматься урегулированием глобальных проблем.

Министр подытожил, что диалог президентов должен быть основан на принципах равноправия.

Ранее Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о вероятности проведения саммита президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. По словам министра, Москва «не таможня, чтобы давать добро» на переговоры.

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Сергей ЛавровДжо БайденВладимир Путин
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