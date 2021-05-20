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Лавров пошутил на тему саммита Путина и Байдена
Фото: МИД РФ

Лавров пошутил на тему саммита Путина и Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о вероятности проведения саммита президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена.

Журналисты спросили у российского дипломата, согласна ли Москва на встречу лидеров двух государств, сообщает РИА Новости.

— Мы же не таможня, чтобы давать добро, — отметил Сергей Лавров.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что встреча президентов может пройти в одном из европейских городов, окончательной договоренности о проведении встречи Путина и Байдена пока нет.

Читайте также: Лавров сделал замечание прервавшему его журналисту Би-би-си

Сергей ЛавровДжо БайденВладимир Путин
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