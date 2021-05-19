Лавров сделал замечание прервавшему его журналисту Би-би-си

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Душанбе сделал замечание сотруднику местного бюро Би-би-си, который прервал его во время речи. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах министр рассказывает о прошедшей встрече с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В этот момент к трибуне подходит корреспондент с микрофоном Би-би-си и начинает устанавливать его. Сергей Лавров некоторое время наблюдает за происходящим, а после комментирует действия сотрудника.

— Это Би-би-си такие манеры практикует? — задал вопрос глава МИД РФ, а затем продолжил выступление.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров намерен 19 мая встретиться с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

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