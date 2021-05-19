Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лавров предложил помощь Баку и Еревану в решении вопроса демаркации границы
Фото: МИД РФ

Лавров предложил помощь Баку и Еревану в решении вопроса демаркации границы

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия могла бы стать посредником при обсуждении вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 19 мая.

Помимо этого, министр отметил, что главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении относительно ситуации в Сюникской области.

— Хочу также сказать, что мы вчера (18 мая — прим. «ВМ») уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ, — сказал Сергей Лавров.

Он пояснил, что во время встречи была рассмотрена просьба Еревана, в соответствии с которой обсуждалась ситуация между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, Сергей Лавров затронул вопрос активации международного терроризма на севере Афганистана. Министр заявил, что Москва озабочена этой ситуацией, сообщает РИА Новости.

Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.

Читайте также: Лавров встретится с Блинкеном 19 мая

Сергей ЛавровАзербайджанАрмения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте