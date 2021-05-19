Лавров предложил помощь Баку и Еревану в решении вопроса демаркации границы

Фото: МИД РФ

Россия могла бы стать посредником при обсуждении вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 19 мая.

Помимо этого, министр отметил, что главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении относительно ситуации в Сюникской области.

— Хочу также сказать, что мы вчера (18 мая — прим. «ВМ») уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ, — сказал Сергей Лавров.

Он пояснил, что во время встречи была рассмотрена просьба Еревана, в соответствии с которой обсуждалась ситуация между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, Сергей Лавров затронул вопрос активации международного терроризма на севере Афганистана. Министр заявил, что Москва озабочена этой ситуацией, сообщает РИА Новости.

Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.

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