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Лавров встретится с Блинкеном 19 мая
Фото: МИД РФ

Лавров встретится с Блинкеном 19 мая

Юлия Курганова

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 19 мая, встретится с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Рейкьявике для переговоров после окончания основной программы министерской сессии Арктического совета. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

— У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым, — сказал он.

Дипломат отметил, что данная встреча предоставит возможность выяснить, могут ли отношения между двумя странами стать более стабильными и предсказуемыми, передает ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен планирует обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток — 2» на переговорах с Лавровым.

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Сергей ЛавроввстречаЭнтони Блинкен
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