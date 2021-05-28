Самолет Ryanair и рост товарооборота: о чем говорили Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

В пятницу, 28 мая, в Сочи состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это был уже третий визит Лукашенко в Россию с начала 2021 года. Главы государств обсудили текущие проблемы, стоящие перед странами.

Двустороннее сотрудничество Москвы и Минска

В ходе встречи Лукашенко и Путин обсудили уровень товарооборота между странами. По словам Лукашенко, в нынешнем году он превзойдет доковидный показатель.

— Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента и видим, что мы — Беларусь и Россия — в этом году превзойдем свой товарооборот доковидного, допандемийного уровня. А там у нас больше 35 миллиарда долларов, — отметил президент Белоруссии.

Путин отметил, что в первом квартале 2021 года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Белоруссии. Президент России подчеркнул, что обеим странам важно сохранить рост товарооборота. Путин добавил, что ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Этот факт можно считать хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска.

Инцидент с самолетом Ryanair

Лукашенко на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил, что идет попытка Запада «раскачать» ситуацию в Белоруссии до уровня августа 2020 года. Он заявил, что намерен показать Путину «некоторые документы», связанные с инцидентом вокруг посадки лайнера.

— Но за что наказали (Евросоюз — прим. «ВМ») трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в COVID их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Комментируя инцидент с самолетом Ryanair, Путин напомнил, как в свое время посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки.

— Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина, — подчеркнул он.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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