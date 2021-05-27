Верховная рада Украины призвала признать Лукашенко угрозой международной безопасности

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Депутаты Верховной рады Украины намерены обратиться к мировым лидерам с призывом признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили на сайте парламента Украины.

Рада предложила осудить действия белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Более того, предлагается усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций в отношении окружения Лукашенко.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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