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Представитель Air France объяснил отмену рейса из Парижа в Москву 27 мая
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Представитель Air France объяснил отмену рейса из Парижа в Москву 27 мая

Виктория Родимкина

Общество

Рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву, запланированный на 27 мая, был отменен. Об этом рассказали в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль в четверг, сообщает ТАСС.

— Рейс Air France AF-1154, который должен был сегодня вылететь из терминала 2Е в 10:20 по парижскому времени, отменен, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево также подтвердило эту информацию.

Представитель авиакомпании объяснил, что рейс был отменен из-за того, что российская сторона не предоставила специальное разрешение, сообщает РИА Новости.

Ранее аналогичный рейс был отменен в среду, 26 мая, по техническим причинам из-за того, что Россия не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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