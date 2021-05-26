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Air France перенесла рейс Париж — Москва из-за ситуации с Белоруссией
Фото: Pixabay

Air France перенесла рейс Париж — Москва из-за ситуации с Белоруссией

Иван Юминов

В мире

Авиакомпания Air France перенесла рейс из Парижа в Москву из-за необходимости облета Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 26 мая.

— Air France подтверждает, что 26 мая пришлось отложить рейс AF1154 (Париж — Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию, — рассказал представитель перевозчика.

Полет перенесли на 27 мая, отмечает РИА Новости.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

Читайте также: Польша не запрещала самолету «Белавиа» вхождение в воздушное пространство страны

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