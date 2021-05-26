Польша не запрещала самолету «Белавиа» вхождение в воздушное пространство страны

Фото: Пресс-служба Белавиа

Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету «Белавиа» войти в воздушное пространство страны. Об этом в среду, 26 мая, заявил пресс-секретарь агентства Павел Лукашевич.

По его словам, польские службы лишь передали информацию о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции. Пилот самолета «Белавиа» принял эти сведения.

Лукашевич отметил, что доказательством того, что Польша не запрещала полеты самолетов «Белавиа», служит тот факт, что в варшавском аэропорту не так давно приземлился другой самолет этой авиакомпании из Минска, сообщает ТАСС.

Ранее представитель Польского агентства гражданской авиации заявил, что самолет авиакомпании «Белавия», выполнявший рейс Минск — Барселона, не был допущен в воздушное пространство Польши. Это решение было связано с тем, что Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. По предварительным данным, информация о нем не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Также 23 мая была задержана россиянка София Сапега. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Позднее девушку арестовали в Минске на два месяца.

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