Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича

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Глава Евросовета Шарль Мишель позвонил отцу задержанного в Белоруссии Романа Протасевича Дмитрию. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Мишель выразил полную солидарность ЕС с семьей Протасевича. Он призвал власти Белоруссии немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.

I just called Dzmitry #Pratasevich to express the EU's fullest solidarity with the Pratasevich family and my deep empathy as a father.



I reiterate the EU’s call on #Belarus authorities to immediately release his son Raman, Sofia #Sapega as well as all political prisoners. pic.twitter.com/nSvl2ZXync — Charles Michel (@eucopresident) May 26, 2021

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. По предварительным данным, информация о нем не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Также 23 мая была задержана россиянка София Сапега. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Позднее девушку арестовали в Минске на два месяца.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что оппозиция Белоруссии в оценках инцидента с самолетом Ryanair договорилась до фантастических версий, в том числе о покинувших рейс россиянах. Она заявила, что на борту не было четырех граждан России, которые якобы покинули самолет.

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