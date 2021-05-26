Захарова оценила заявления оппозиции Белоруссии по ситуации с самолетом Ryanair

Фото: МИД РФ

Оппозиция Белоруссии в оценках инцидента с самолетом Ryanair договорилась до фантастических версий, в том числе о покинувших рейс россиянах. Об этом в среду, 26 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, информацию о якобы четырех россиянах подхватили западные страны. Позднее эти сведения распространились в СМИ.

— Нет, не было четырех граждан России, которые покинули самолет, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. По предварительным данным, информация о нем не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Также 23 мая была задержана россиянка София Сапега. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Позднее девушку арестовали в Минске на два месяца.

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