СМИ: Задержанной в Минске россиянке может грозить до 12 лет тюрьмы

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Россиянке Софии Сапеге, которая 23 мая была задержана в аэропорту Минска, могут предъявить обвинения в разжигании национальной розни и социальной вражды. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в силовых структурах в среду, 26 мая.

По данным СМИ, россиянке могут предъявить обвинения по статье 130 УК Белоруссии, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сообщается, что 26 мая Софии Сапеге могут разрешить встречу с адвокатом.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Вместе с Протасевичем была задержана россиянка София Сапега. Позднее в Сети появилось видео ее допроса, на котором она призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Россиянка арестована на два месяца.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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