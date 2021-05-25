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Россия ждет от Белоруссии информации о мере пресечения задержанной в Минске Сапеге
Россия ждет от властей Белоруссии информации о выбранной мере пресечения задержанной в Минске Софии Сапеге. Об этом сообщили в посольстве России в Белоруссии во вторник, 25 мая.
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Госдуме предложили добавить вакцину от COVID-19 в национальный календарь прививок
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