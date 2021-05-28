Как воздушная блокада Белоруссии отразится на россиянах

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Европейские авиакомпании начали облетать Республику Беларусь при полетах в другие страны, в том числе и в Россию. Кроме того, для самой Белоруссии, по сообщению СМИ, с полуночи 29 мая закрывается небо Украины. Также в последние дни некоторые перевозчики имели сложности с получением разрешений на перелеты в Россию по новым маршрутам. О том, не приведет ли эта ситуация к более серьезному кризису, связанному уже с нашей страной, и как повлияет на отечественных пассажиров, — в материале «Вечерней Москвы».

Главное, чтобы не дошло до ограничений

Как заметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, обстановка в связи с ограничением со стороны авиационных властей Евросоюза полетов в Белоруссию меняется очень быстро. Во вторник и среду, 26 и 27 мая, ее можно было назвать напряженной, когда рейсы авиакомпаний Air France и Austrian Airlines не смогли улететь в Москву из Парижа и Вены в связи с отсутствием с российской стороны разрешения выполнять полет по новому маршруту.

— Это действительно могло спровоцировать ответные меры со стороны авиавластей ЕС и в дальнейшем привести к клинчу во взаимоотношениях России и ряда стран единой Европы. Сейчас известно, что разрешение было выдано. Поэтому хочется надеяться, что ситуация не дойдет до взаимного ограничения перевозок, — отметил эксперт.

Он также напомнил, что через Белоруссию и одновременно страны ЕС выполняются внутрироссийские рейсы в Калининград. В связи с этим критически важно, чтобы у отечественных авиакомпаний не было никаких препятствий для их осуществления и продолжения полетов по огромному количеству других европейских направлений. С экономической точки зрения облет Белоруссии нашим самолетам крайне невыгоден, а небо Украины, позволяющее быстрее добираться до той же южной части Европы, а также на Ближний Восток и в Северную Африку, для российских перевозчиков, как известно, до сих пор не открыто.

Лавочка прикрыта

На наших соотечественниках действующие ограничения со стороны западных авиавластей, в частности, в отношении авиакомпании «Белавиа», уже отразились, говорит Олег Пантелеев. Как известно, Минск длительное время использовался как транзитный узел для полетов в страны, с которыми Россия официально прервала авиасообщение. Через него была возможность улететь в Грузию, на Украину, на египетские курорты Красного моря, в черногорский Тиват, а после прекращения чартерных рейсов в Турцию — в Анталью, Измир и так далее. Более того, в разгар карантинных ограничений апреля-мая 2020 года россияне, отправляясь якобы в санаторий, через Белоруссию летали и в западные страны.

Теоретически такая возможность и сейчас остается, но с учетом всех финансовых издержек Минск уже невыгоден как хаб, пояснил специалист. Потому что планировать путь при закрытом небе Украины «Белавиа» будет крайне сложно. Для нее теперь связь с внешним миром возможна только через территорию России.

Больше всего пострадают грузовики

Облет какой-либо страны так или иначе увеличивает расстояние и время полета. По словам Пантелеева, с учетом того, что Белоруссия — небольшое государство, в худшем случае здесь речь идет о нескольких сотнях километров и одном часе пути. Серьезные сложности, с его точки зрения, здесь могут возникнуть только у тех пассажирских самолетов, которые еще и облетают восток Украины, и у грузовых самолетов, выполняющих рейсы из Европы в Азию.

— Для грузовых перевозчиков облет страны и увеличение расстояния сказывается уже на коммерческой загрузке. Такие самолеты стараются набить грузами под завязку. Главное, чтобы еще и топлива хватало для безопасного полета. Чем больше расстояние — тем больше топлива нужно. Соответственно, получится взять меньше груза. На пассажирских самолетах это не сильно отразится. Они тоже берут грузы, но для них потеря полтонны не так критична, так как их основной заработок — это все-таки пассажиры, — объяснил собеседник «ВМ».

Цены на билеты

Как сообщила «Вечерней Москве» специалист по связям с общественностью сервиса поездок и путешествий Туту.ру Екатерина Сахарова, сейчас на зарубежные направления у путешественников приходится не более 5 процентов бронирований.

— Причем самыми популярными, по данным нашего аналитического центра, являются пункты ближнего зарубежья. Ситуация с международным сообщением сейчас в целом остается непредсказуемой, и на цены за полеты за рубеж значительно влияют ограничения, связанные с пандемией. Выделить только влияние ситуации с полетами над Белоруссией как отдельный фактор не представляется возможным, — заключила она.

Олег Пантелеев, в свою очередь, сетует на очень высокую конкуренцию, наблюдаемую на авиарынке, и считает, что цены повышать никто сейчас не будет. Авиакомпании не станут перекладывать свои издержки на пассажиров, поскольку в этом случае те, кто летает в обход Белоруссии, станут для своих клиентов вдвойне непривлекательными, уверен эксперт.

В соответствии с безопасностью

Что же касается задержек с выдачей разрешений на полеты иностранным авиакомпаниям, то на это могут быть и объективные причины, не исключает спикер. В самой Росавиации сложности связывают с резко возросшим числом запросов от перевозчиков на полеты по новым маршрутам. К тому же большинство рейсов из западных стран, выполняемых в аэропорты Москвы с обходом Белоруссии, благополучно в них приземляются, следует из данных сервиса FlightRadar.

Отечественные авиакомпании, в свою очередь, продолжают летать через Белоруссию. По данным Росавиации, за прошедшие сутки всего российскими авиаперевозчиками с использованием белорусского воздушного пространства выполнено 134 рейса, а европейские выполнили 113. Еще 53 рейса они выполнили по альтернативным маршрутам.

В информационном сообщении на сайте ведомства уточняется, что регулирование потоков самолетов будет осуществляться российскими органами, отвечающими за организацию воздушного движения в соответствии с установленными правилами, а также с учетом обеспечения установленной пропускной способности затрагиваемого воздушного пространства и обеспечения должного уровня безопасности полетов.

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