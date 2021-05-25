Заслуженный летчик России объяснил, мог ли пилот Ryanair отказаться от посадки в Минске

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Пилот самолета Ryanair, экстренно приземлившегося 23 мая в Минске, поступил грамотно, прислушавшись к рекомендации диспетчеров. Он мог принять и другое решение — продолжить полет в Вильнюс. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный пилот России, член организации «Офицеры России» Юрий Сытник.

Ранее «ВМ» писала, что рекомендацию о посадке в аэропорту Минска самолету Ryanair дали белорусские диспетчеры. Это следует из расшифровки переговоров, которую опубликовал департамент по авиации министерства транспорта Белоруссии во вторник, 25 мая.

По словам Сытника, пилот мог не послушать диспетчера, проявить инициативу и полететь в пункт назначения — в Вильнюс. Однако пилот оценил ситуацию, повел себя грамотно и, руководствуясь международным документом, посадил борт в Минске. Диспетчер же, по словам эксперта, настаивал на посадке борта в белорусской столице, потому что государство, в воздушном пространстве которого находится самолет, отвечает за безопасность воздушного судна в нем.

— Он правильно принял решение, сев в аэропорту Минска. По документам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и каждой страны пилот обязан выполнять законы той страны, в воздушном пространстве над которой он находится, — сказал Сытник.

Он отметил, что к пилоту никаких «претензий нет». Также собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что для сопровождения самолета Ryanair в воздух поднимали истребитель МиГ-29 для контроля за положением борта, а не для того, чтобы его развернуть в случае отказа пилота садиться в Минске и препятствовать полету в Вильнюс.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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