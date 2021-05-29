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Ситуация с самолетом Ryanair и борьба с пандемией: что обсуждали Путин и Лукашенко на встрече 29 мая
Фото: Администрация президента РФ

Ситуация с самолетом Ryanair и борьба с пандемией: что обсуждали Путин и Лукашенко на встрече 29 мая

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 29 мая обсуждали развитие торгово-экономических отношений и борьбу с пандемией, а также ситуацию с самолетом Ryanair и задержание россиянки в Минске. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Развитие торговых отношений и борьба с пандемией

Он отметил, что в основном фигурировали две большие темы — вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия России и Белоруссии, а также борьба с пандемией. Представитель Кремля пояснил, что эти темы на сегодняшний день взаимосвязаны в мире.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в пятницу, 28 мая, были проведены официальные переговоры лидеров двух стран, а в субботу — неформальная их часть.

Ситуация с самолетом Ryanair

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Белоруссия предоставила всю необходимую информацию по инциденту.

— По всей видимости, если будут какие-то дополнительные вопросы, то Минск будет готов предоставить и другие данные, — сказал Песков.

Он отметил, что поспешные выводы других стран основаны на эмоциях, Россия же выступает за «вдумчивое и конструктивное разбирательство, без поспешных выводов».

Задержание россиянки Софьи Сапеги

Также на встрече глав государств была затронута тема задержания россиянки в минском аэропорту после посадки самолета Ryanair.

Песков заверил, что ее судьба небезразлична российским властям.

— Мы исходим из того, что все должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки, — сказал представитель Кремля.

Вопросы авиасообщения

Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта организовать все аспекты авиасообщения. При этом следует учитывать наступающий сезон отпусков, когда граждане Белоруссии захотят посетить российское черноморское побережье.

Встреча в Сочи лидеров России и Белоруссии была конструктивной и насыщенной, сообщил Песков. Он добавил, что прошедшие переговоры стали одними из ряда постоянных контактов между Путиным и Лукашенко, сообщает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, президенты совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры. Вместе с Александром Лукашенко на прогулке был его сын Николай. Владимир Путин пригласил их на корабль, а после угостил обедом.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСочи
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