США анонсировали введение санкций против Белоруссии

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Власти США совместно с партнерами работают над введением адресных санкций против должностных лиц Белоруссии. Об этом в субботу, 29 мая, рассказала официальный представитель американского Белого дома Джен Псаки.

По словам чиновницы, ограничительные меры затронут «ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая».

Кроме того, Вашингтон намерен вернуть санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий.

В связи с инцидентом с самолетом Ryanair США приостанавливают непрерывное применение соглашения от 2019 года с Белоруссией в сфере использования воздушного пространства, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна».

Позже МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Затем появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал законными свои действия в ситуации с самолетом Ryanair.

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