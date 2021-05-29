Лукашенко на встрече с Путиным не ставил вопрос об экономической помощи

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным не поднимал вопрос о дополнительной экономической помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 29 мая.

— Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи. Вопрос так не ставился, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков уточнил, что второй транш кредита в 500 миллионов долларов Белоруссия получит в ближайшее время. По словам пресс-секретаря российского лидера, никаких препятствий для этого нет, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что договоренность о кредите была достигнута еще до событий с самолетом Ryanair.

Напомним, пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске.

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