СМИ: Российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии

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Российские авиакомпании совершили около десяти рейсов в обход Белоруссии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По мнению источника, невозможно точно установить причину этого. Это могут быть как политические, так и технические причины, говорится в сообщении издания.

Источник уточнил, что речь идет о рейсах, выполненных 27 мая. При этом он не указал названия авиакомпаний и их направления.

Официальной информации по этому поводу не предоставлялось.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Лидеры Евросоюза 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских авиакомпаний в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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