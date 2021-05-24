Хайп окончен: из-за чего «скачет» курс биткоина и что ждет криптовалюты

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В последние две недели мир наблюдает масштабное падение биткоина. За 14 дней стоимость самой дорогой криптовалюты на земном шаре снизилась с более чем 58 тысяч долларов до 33 тысяч, а в моменте она опускалась и до 31 тысячи долларов. Аналогичная ситуация наблюдается и в других виртуальных активах — Ethereum, Litecoin, Dogecoin и так далее. У некоторых активов падение составило более 50 процентов с максимальных уровней. О том, когда оно прекратится и поползут ли котировки снова вверх, — в материале «Вечерней Москвы».

Многофакторная модель и позитивные ожидания

Среди финансистов, опрошенных «ВМ», никто не дал конкретного прогноза. Дело в том, что сам по себе этот актив зависит от огромного количества факторов, говорит профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

— По крипте невозможно определить внутреннюю стоимость того или иного актива, потому что ее нет. Есть сегодня аналитики, которые пытаются придумать механизмы, которые сказали бы, сколько сейчас должен стоить биткоин. Но, если честно, мне кажется, эти цифры высосаны из пальца. Есть ли у крипты полезность? Безусловно, есть. Но означает ли, что благодаря этому можно оценить, что биткоин или эфириум сегодня дорог или дешев? Нет, нельзя, как и предсказать их стоимость, — отметил специалист.

Тем не менее эксперт не исключает, что после такого падения в ближайшее время возможна и коррекция вверх в случае, если на рынках будут какие-то позитивные ожидания и ликвидность.

Непредсказуемое поведение

Аналогичного мнения придерживается финансовый аналитик Ян Марчинский.

— Невозможно предсказать, что будет в ближайшие дни с криптовалютой. Тут остается только гадать на кофейной гуще. Это инструмент спекуляций, и совершенно неизвестно, как он себя поведет, — констатировал собеседник «ВМ».

Причем на криптовалюту могут оказывать влияние как финансовые власти различных стран мира, продолжает Евгений Коган, так и медийные персоны — например, тот же бизнесмен Илон Маск или известный инвестор Уоррен Баффет. При этом самым главным врагом для виртуальных валют остаются регуляторы.

— Регуляторы понимают, что криптовалюты ими не контролируются. Поэтому в любой момент тот или иной центробанк мира может сказать, что не готов работать с криптой, или запретить это делать остальным гражданам, или запретить майнинг. То есть может произойти что угодно. Похожие шаги мы уже видим со стороны финансовых властей Индии, Китая, Турции и Ирана. Не исключу, что и другие страны объявят крестовый поход против крипты, — пояснил инвестбанкир.

Инвестиции теряются быстро

Коган также выделяет спекулятивный характер криптовалют. С точки зрения инвестиций, этот актив, по его словам, крайне рисковый и сравнимый с походом в казино. Доверие к нему, по мнению специалиста, как к защищенному платежному средству все еще остается, но хайп и ажиотаж, скорее, окончены.

— Все те, кто решил заработать в очередной раз миллионы долларов просто «на шару», в очередной раз поняли, что можно зарабатывать, терять — все это делается очень быстро, — дал свою оценку собеседник «ВМ».

Все больше крипте говорят да

Ян Марчинский, наоборот, уверен в росте доверия к криптовалюте со стороны инвесторов, несмотря на давление финансовых властей.

— Да, регуляторы говорят об ограничениях для криптовалют, но сейчас фактически все топовые американские компании инвестируют в криптовалюты. Чиновники из Китая и США, а это две крупнейшие экономики мира, также о них постоянно говорят. Но если раньше в их позиции звучало четкое «нет», то сейчас все больше за, — резюмировал эксперт.

Отметим, что в мае курс биткоина опустился ниже 35 тысяч долларов впервые с февраля текущего года, пока криптовалюта продолжает находиться ниже этих значений.

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