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В среду, 19 мая, цена биткоина опустилась ниже 35 тысяч долларов впервые с 2 февраля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 16:00 по московскому времени упал в цене на 20,4 процента. Его стоимость составила 34,9 тысячи долларов. Самая низкая цена за сутки достигала 34 488 доллара за биткоин.

В свою очередь портал CoinMarketCap сообщил о снижении цены на биткоин на 24,3 процента. Стоимость криптовалюты составила 33 тысячи долларов, пишет РИА Новости.

При этом в понедельник, 17 мая, сообщалось, что биткоин подешевел на треть с апрельского исторического максимума.

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