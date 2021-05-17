Биткоин подешевел на треть с апрельского исторического максимума

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Биткоин утром 17 мая дешевеет более чем на 10 процентов за сутки и уже опускается до 42,2 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 17 мая.

Так, криптовалюта потеряла более трети стоимости к апрельскому историческому максимуму. На бирже Binance биткоин на 07:52 по московскому времени падал в цене на 10 процентов, его стоимость составляла 43,38 тысячи долларов. Ранее был зафиксирован показатель в 42 197 долларов.

Исторический максимум валюты был установлен 14 апреля. Тогда курс биткоина достиг 64 854 доллара. Так, на данный момент криптовалюта потеряла около 35 процентов стоимости по сравнению с историческим максимумом.

Ранее сообщалось, что работа уличного художника Бэнкси стала первой проданной картиной за криптовалюту в Sotheby's.

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