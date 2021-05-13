Tesla приостановила продажу электромобилей за биткоины

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Американская компания Tesla приостановила использование биткоина для покупки производимых ею электромобилей. Об этом рассказал глава компании бизнесмен Илон Маск в четверг, 13 мая.

— Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива, — отметил Маск в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, в марте основатель компании Tesla заявил, что электромобили стало возможно покупать за биткоины.

Компания Tesla Motors функционирует с 2003 года. Ее сотрудники разрабатывают и производят электромобили, а также батареи и электродвигатели.

Ранее эксперт предсказал рост стоимости биткоина до миллиона долларов.

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