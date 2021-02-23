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Эксперт предсказал рост стоимости биткоина до миллиона долларов
Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Эксперт предсказал рост стоимости биткоина до миллиона долларов

Руслан Давлетшин

Экономика

Финансовый аналитик Ян Марчинский считает, что рост биткоина может продолжиться после коррекции 23 февраля и пределов ему фактически не будет. Об этом эксперт заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Надо принять тот факт, что биткоин — это наша реальность и им можно торговать. И желательно, чтобы он был в портфеле, говорю как инвестор. Теоретически его цена может повыситься до миллиона долларов и не остановиться, — отметил специалист.

Ранее биткоин обновил свой очередной исторический максимум. Его стоимость, как следовало из данных торговой площадки CoinDesk 21 февраля, достигала более 58 тысяч долларов.

Однако в течение двух дней самая известная криптовалюта мира резко потеряла более 10 процентов своей стоимости. По состоянию на 16:30 по московскому времени 23 февраля биткоин стоит, по данным CoinDesk, чуть больше 48 тысяч долларов.

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