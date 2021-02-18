«Попрощались со всеми деньгами»: как семья москвичей вложилась в биткоин и не прогадала

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С конца прошлого года биткоин вырос более чем в два раза. В среду, 17 февраля, он побил исторический рекорд, преодолев отметку в 52 тысячи долларов. Подобный взлет наблюдался лишь в 2017 году, когда за несколько месяцев криптовалюта подорожала до 18 тысяч долларов. Именно тогда супруги Катя и Илья решили попытать счастья и вложить свои сбережения в цифровые деньги.

«Дело рисковое»

— Мы не профессиональные инвесторы. Обычная семья, москвичи в третьем поколении. Поэтому любим деньги, особенно я, — смеясь, рассказала Катя.

Вложить семейные накопления в криптовалюту предложил Илья.

— Это был 2017 год, — вспомнил он. — Сразу после свадьбы у нас появились свободные деньги, которые нам подарили. Плюс сбережения. Я хотел их куда-нибудь инвестировать и выбрал криптовалюту. В то время биткоин активно рос. Мы вложились, когда он был в районе 18 тысяч долларов. Своих денег немного не хватило, поэтому заняли у родственников. Купили один биткоин.

— Я не возражала. Полностью доверяла мужу, — добавила Катя. — Сомнения, конечно, были. Дело рисковое. Но тот, кто не рискует… Сами знаете.

Решение, по словам Ильи, принималось быстро, «единолично, но с разрешения супруги».

— Все просто — был ажиотаж! — объяснил Илья. — Все прыгнули, и мы прыгнули!

Вообще, как вспомнили супруги, с криптовалютой их познакомил хороший друг. Мужчина приобрел биткоин еще в 2012-м, когда он «стоил смешные деньги»:

— Он его купил, но потом, после пика 2017-го, когда биткоин ослаб, запаниковал и продал. Если бы этого не сделал, то сейчас был бы очень богатым человеком, — уверена Катя.

«Терять уже было нечего!»

Молодожены в отличие от своего товарища не поддались панике. Катя до сих пор восхищается самообладанием мужа:

— Он никого не слушал — ни мое нытье, ни советы близких. Биткоин с 18 тысяч долларов опускался все ниже и ниже. Когда он оказался в районе 12 тысяч, его все просили продать, чтобы осталась хотя бы эта сумма. В итоге биткоин просел до трех тысяч. То есть все наши сбережения просто таяли на глазах...

— Терять уже было нечего! — подхватил Илья. — Было 18 тысяч долларов — стало три. Что уже волноваться?! Все, до свидания… Я просто для себя решил, что будет по-моему.

— Но я тебя поддерживала, — напомнила Катя мужу.

­— Ну, можно и так сказать, — согласился Илья.

— На тот момент мы попрощались со всеми деньгами, — продолжила москвичка. — Ну потеряли и потеряли! Муж философски относился к этому: попробовали, не получилось, бывает. Но биткоин продавать не стали — оставалась надежда. Прошло с тех пор уже три года и вот, наконец-то, мы поняли, что наши страдания были не напрасны. За это время он и поднимался, и опускался. Когда вернулся на уровень 18 тысяч, на мужа началась очередная атака. И с моей стороны, и со стороны окружающих: «Ну вот же ваши 18 тысяч! Возьмите их, верните и забудьте обо всем». Нет, мы держались. Ну как мы? (смеется). Муж держался.

Золотая цифра

Илья поставил цель — разменять биткоин только в том случае, если он достигнет 50 тысяч долларов.

— Почему-то эта цифра была у меня в голове, — вспомнил Илья. — Такая красивая, золотая. Полсотни. Когда я озвучивал свою цель, все смеялись. Нет, говорили, это невозможно. Сейчас биткоин действительно стоит 50. Но я считаю, что и это не предел.

Часть биткоина супруги намерены перевести в обычные деньги — доллары или рубли. Так они хотят «вернуть свое, чтобы не быть в минусе».

— Остальное оставим в биткоине, — поделился планами Илья. — Скорее всего, до тех пор, пока не появятся карты, которые будут поддерживать биткоин как самостоятельную валюту. То есть когда не придется конвертировать, а можно будет расплачиваться криптовалютой. И ждем биткоин уже по 100 тысяч долларов.

На что потратить обналиченную часть, семья еще не решила.

— Точно не знаем, — призналась Катя. — Но на те деньги, которые снимем, те самые 18 тысяч долларов, и с которыми уже чуть не попрощались, купим мне новый телефон. Муж обещал. Ему — коллекционный виски. Возможно, сделаем ремонт, а весной отправимся на отдых.

— Оставшуюся часть биткоина пока трогать не будем, — категорично заявил в свою очередь Илья. — Надеемся, что он еще подрастет. Может, потратим на образование ребенка. Недвижимость нам не нужна. У нас есть.

— Мы же москвичи в третьем поколении, — шутливо напомнила Катя.

СПРАВКА «ВМ»

Биткоин начал подниматься в цене в конце 2020 года. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.

Активный рост стоимости биткоина возобновился 8 февраля после того, как компания Tesla заявила об инвестициях в криптовалюту в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова продолжает обновлять рекорды.

В среду, 17 февраля, стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 52 тысячи долларов.

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