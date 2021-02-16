Финансовый аналитик рассказал, почему хранить средства в криптовалюте опасно

Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Стоимость криптовалюты в очередной раз побила исторический максимум и достигла отметки почти 50 тысяч долларов США. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk. Так, к 7:22 по московскому времени единица достигла 49 605 долларов. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта, как влияет рост цифровой валюты на российский рубль и нужно ли хранить свои сбережения именно в этой валюте.

Как рассказал корреспонденту «ВМ» профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, криптовалюта никак напрямую не влияет на рубль, поэтому его скачки не могут способствовать снижению и, напротив, понижению позиций отечественной валюты:

— Рубль и биткоин никак не связаны, поэтому и бояться нет смысла, что наша валюта подешевеет из-за укрепившейся пинговой платежной системы. Более того, биткоин является инструментом транснациональных корпораций, он не контролируется финансовыми учреждениями. Это просто удобный платежный инструмент, который используется в качестве хранения прибыли и перевода денег из страны.

По словам специалиста, ситуация с биткоином очень интересная. Эта одна из немногих активов, в которые вы вкладываетесь, но его стоимость растет помимо ваших вложений. Эта валюта, которая признается только самим участниками рынка и несколькими странами, где ей можно рассчитаться. Но Центробанк России, по словам Юденкова, биткоин не признает и относится к нему, мягко говоря, отрицательно, ведь именно с помощью этой цифровой валюты выводится капитал за рубеж.

Нужно ли хранить свои сбережения в криптовалюте или нет? Эксперт считает, что выбирать каждый вправе самостоятельно:

— На мой взгляд, каждый человек сам должен решить для себя, в какой актив ему вкладываться: доллар, ценные бумаги, рубль, евро или золото. Биткоин — такой же рискованный актив, как и все остальные, в том числе ценные бумаги, золото и иные. Но вкладываться и заниматься аналитикой криптовалюты я бы рекомендовал тем людям, которые готовы разбираться в этой системе. Если вы готовы погружаться в эту индустрию, то почему нет? Главное, разбираться во всех активах, в которые вы вкладываетесь, иначе можно все средства потерять.

Эксперт предупредил, что перед тем, как совершить первый вклад в цифровую валюту, необходимо изучить ее структуру и понять, как работает этот актив с помощью транзакций и иных финансовых механизмов.

Читайте также: Экономист назвал самую надежную валюту в случае войны