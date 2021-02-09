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Экономист назвал самую надежную валюту в случае войны
Фото: Pixabay / Miloslav Hamřík

Экономист назвал самую надежную валюту в случае войны

Наталия Белова

Виктория Родимкина

Экономика

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, какая валюта будет наиболее надежной в случае военного конфликта.

По его словам, платежеспособной валютой по-прежнему остается американский доллар, до полной дедолларизации еще далеко. Однако многие страны уже планируют переходить на новые способы расчета, например, на национальные валюты.

Экономист отметил, что новые перспективы открывает и использование криптовалют.

— Здесь нам не стоит забывать о том, что, хоть перспективы и кажутся такими радужными и интересными, Америка тратит на вооружение больше, чем все страны вместе взятые. А с учетом уже определенного падения доллара стоит опасаться, что Штаты вполне могут развязать небольшую войнушку с целью поддержания своей валюты, — сказал Юрий Юденков.

Он добавил, что в случае термоядерного взрыва отключаются все электронные системы. В таком случае от биткоина не останется ничего, в отличие, кстати, от золота, добавил экономист.

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