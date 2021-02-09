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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум
Фото: pixabay.com/ru

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Виктория Родимкина

Экономика

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. Курс криптовалюты на утро вторника, 9 февраля, превысил показатель в 48 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс биткоина во время торговой сессии рос на 3,7 процента и на пике достигал 48,168 тысячи долларов.

Стоимость биткоина начала увеличиваться после новостей о решении компании Tesla вложить в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 03:25 по Москве биткоин стоил 46,79 тысячи долларов. Также профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему инвестиции в криптовалюты рискованны. По его словам, биткоин не имеет материального обеспечения, и динамику его курса сложно предсказать.

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