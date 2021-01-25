Экономист перечислил самые выгодные валюты для инвестиций

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Инвестировать в валюту будет невыгодно, когда продукция российского производства станет востребованной за рубежом. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Аналитик ИК «Универ Капитал» назвал ориентиры для покупки доллара. По его словам, покупать валюту стоит при курсе 73,0, 70,9, 68,5 рубля за доллар. Разумеется, это не единственная валюта, доступная для инвестиций. Юденков предлагает обратить внимание на то, что закупает ЦБ, и следовать его примеру:

— Достаточно посмотреть на валютную корзину нашего Центробанка. А там евро, юани, швейцарские франки и австралийский доллар. Эти валюты стабильно растут относительно доллара. Все перечисленное — конвертируемые валюты, признанные во всем мире. Сейчас идет дедолларизация, но инвестиции стабильно остаются в юане, евро, еще в йене. С юанем, правда, недавно произошла довольно неприятная ситуация — он резко взял и упал относительно доллара. Правда, сейчас опять поднялся.

Финансист подчеркивает: несмотря ни на что, гарантировать сохранность сбережений даже в самых крепких валютах невозможно. Всегда есть небольшая вероятность, что они рухнут через условный месяц. И все же их надежность обеспечивается международными договоренностями:

— Риск того, что они рухнут, конечно же, существует, но он несопоставимо ниже, чем в других валютах. Страны договорились торговать именно в них, признавать их конвертируемыми. Чего, к слову, нельзя сказать о популярной сегодня криптовалюте, проблема которой в том, что она ничем не обеспечена. Когда страна выпускает какую-то валюту, она обеспечивается, например, активами Центробанка, как в нашей стране. В СССР рубль был обеспечен национальным богатством. У биткоина же нет ничего. Не существует никаких научно обоснованных вариантов прогнозов о том, как он себя поведет. Инвестиция в криптовалюту — голый риск, который я бы никому не советовал.

То же самое касается любых экзотических инвестиций, вроде валюты какой-нибудь африканской страны или условной Белоруссии:

— Здесь снова встает вопрос об обеспечении валюты. Именно это говорит о ее крепости. Какое нацбогатство может быть у африканской страны? С Белоруссией то же самое: ее экономика поддерживается большей частью за счет России, российского кредита. Отмена ЧМ по хоккею тоже говорит о том, что множество стран не доверяют нашему соседу, соответственно, и валюта государства тоже не признана.

На сегодняшний день ситуация складывается так, что инвестировать в валюту всегда выгоднее, чем не инвестировать. Юденков напомнил, что только за прошедший год доллар относительно рубля вырос на 30 процентов, такого приумножения капиталов не даст ни один банковский вклад.

Работу экономики страны характеризует в том числе и выгодность валютных инвестиций. По словам Юденкова, покупка долларов, евро и юаней может стать невыгодной с точки зрения преумножения доходов тогда, когда Россия разовьет свою экономику, свое производство, уйдет от исключительно сырьевого формата, а ее продукция станет широко востребованной за рубежом.

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