«Это буквально обвалит рынок»: в каком случае санкции ЕС могут навредить простым россиянам

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Санкции ЕС против России могут тяжело сказаться на жизни обычных граждан, в случае если они будут вводиться не против конкретных лиц, а по секторам экономики. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев, комментируя резолюцию Европарламента об ужесточении санкций против России.

— Конечно, эти санкции вполне ожидаемы, — заметил экономист. — Действия, которые предпринимает на данный момент наша страна, их предполагают, так что никуда нам от этого не деться. Но дело в том, что, вводя санкции, европейцы всегда стремятся сделать так, чтобы не пострадали рядовые граждане, — ведь простой, среднестатистический россиянин ни в чем не виноват. Поэтому мне хотелось бы надеяться, что и в этот раз они не коснутся секторов экономики, финансов в первую очередь, а касались бы отдельных лиц, как в прошлый раз. Тогда запрещался въезд, блокировались счета, отнималась возможность пользоваться яхтами и виллами. Если санкции окажутся именно такими, то ничего страшного ни для России, ни для россиян не случится.

Экономист выразил надежду, что разум возобладает и ограничения, опасные для страны в целом, применяться не будут, ведь падение экономики государства неизменно ведет к падению уровня жизни каждого рядового гражданина.

— Чтобы навредить нам действительно серьезно, европейцам достаточно отключить нас от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. «ВМ»), нас давно отключили и от возможности перекредитовываться на Западе. А еще могут ввести санкции на покупку российского долга — такое ограничение уже вводили, но тогда речь шла только о новой его части. На самом деле это очень серьезная вещь — в лучшие времена доля иностранного участия здесь составляла 33 процента, сейчас порядка 26, но все равно больше четверти. Это облигации, купленные ранее, их не трогают. Но если вдруг держателей заставят продать уже приобретенный долг, это буквально обвалит рынок, — отметил экономист.

По его словам, теоретически придумать что-то, что ударит по финансам, можно всегда. Особенно с учетом того, что Россия — активный участник глобальной торговли, здесь легко наступить на хвост, заключил эксперт.

Коренев отметил, что все равно надеется на разум законодателей и на то, что они окажутся достаточно справедливы, чтобы не наносить вред населению страны, которое обязательно пострадает в случае серьезных экономических проблем государства.

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