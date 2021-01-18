Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мир испытывает серьезные проблемы»: экономист рассказал о последствиях новой волны коронавируса
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

«Мир испытывает серьезные проблемы»: экономист рассказал о последствиях новой волны коронавируса

Наталия Белова

Экономика

Если пандемия коронавируса не пойдет на спад, в мире может произойти экономический перераздел, в результате чего Китай вплотную приблизится к США. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Китайские ученые заявили, что в 2021 году последствия от коронавируса могут оказаться даже более тяжелыми, чем в 2020-м. По подсчетам специалистов, число жертв может возрасти до 5 миллионов, тогда как сейчас от вируса скончались два миллиона человек.

— Китайских товарищей я во многом понимаю и поддерживаю, — сказал Коренев. — Оптимизм, который возник во всем мире летом, когда из-за потепления заболеваемость пошла на спад, не был понятен, и тогда, ведь казалось очевидным, что с возвращением холодов ситуация ухудшится. Медики уже тогда предупреждали о появлении новых штаммов, о мутациях и возможных проблемах с вакцинами. И, в принципе, сейчас эти прогнозы оправдываются. Вероятно, летний оптимизм был основан не на реальных фактах, а на надежде на светлое будущее. Даже по России заболеваемость хоть и идет на спад, но очень медленно, а вот весь остальной мир испытывает серьезные проблемы. Есть мнение, что совсем скоро на первое место может выйти Индия, где санитарно-эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. И не просто выйти, но и стать вторичным источником заболеваемости на планете.

Экономист отметил, что, конечно, правительства во всем мире сделали определенные выводы после первой волны пандемии, стараются поддерживать малые и средние бизнесы, но, к сожалению, часто этого оказывается недостаточно. И не из нежелания помочь, а из-за банальных административных препятствий:

— В случае если ситуация с пандемией начнет затягиваться, вся мировая экономика перейдет из фазы восстановления в фазу длительной стагнации.

Наиболее угрожающими последствия пандемии могут стать для Индии. По словам экономиста, Индия — далеко не такое слаборазвитое государство, как принято считать. Более того, по многим прогнозам, к 2035 году она может стать второй страной после Китая. Однако падение экономики на фоне общемирового кризиса, вызванного коронавирусом, может нарушить эти планы.

— Европа также сильно пострадает, — продолжил Коренев. — Она очень плотно населена, карантинные меры были введены с опозданием, и, как только их начнут ослаблять, появятся новые вспышки. Европа, в принципе, уже довольно долго топчется на месте: у них нулевые процентные ставки, они никак не могут активизировать промышленное производство и спрос, инфляция близка к нулю. Сейчас они предпринимают все возможные меры, чтобы не дать погибнуть сфере услуг, переводят многие секторы в онлайн, но, чем дольше затягивается пандемия, тем более серьезные проблемы для региона это несет — не все и не всегда удается перевести в онлайн. Даже в том случае, если коронавирус победят в 2021 году, темпы роста ЕС не станут такими высокими, как, например, в США и России.

Для нашей страны ситуация складывается относительно удачно. Коренев приводит следующий топ стран, которые могут в наибольшей степени пострадать от предполагаемой китайскими учеными новой волны пандемии: Европа, США, Индия, Бразилия и только потом Россия. Экономист считает, что России во многом повезло: мы живем не так плотно, как американцы, европейцы, индусы. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране во многом лучше, чем в других государствах.

— Сейчас Китай — единственная страна, показавшая положительную динамику по ВВП. И подобная ситуация, особенно если пандемия усугубится, вполне может привести к экономическому перераспределению в мире. Сейчас на первом месте находятся Штаты, но Китай подбирается все ближе, и американцы делают все возможное, чтобы его тормознуть. Они блокируют деятельность китайских компаний, пытаются убирать их с биржи. Китай противостоит давлению, создавая блок азиатских государств, работающих между собой. Тем не менее в текущей ситуации серьезно затормозить своего конкурента США не удастся, и их падение в результате пандемии вполне может привести к тому, что Китай приблизится к ним вплотную, — резюмировал экономист.

Коренев заключил, что, несмотря на полученный странами опыт в экономической поддержке бизнесов, населения, вечно держаться только за счет этих мер государства не смогут. Если пандемия коронавируса усугубится, последствия для мировой экономики могут оказаться куда более серьезными, чем в первую волную пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «На грани»: экономист дал прогноз по росту цен на продукты в 2021 году

экономический кризискоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц.... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Все мнения
О проекте