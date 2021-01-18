«Мир испытывает серьезные проблемы»: экономист рассказал о последствиях новой волны коронавируса

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Если пандемия коронавируса не пойдет на спад, в мире может произойти экономический перераздел, в результате чего Китай вплотную приблизится к США. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Китайские ученые заявили, что в 2021 году последствия от коронавируса могут оказаться даже более тяжелыми, чем в 2020-м. По подсчетам специалистов, число жертв может возрасти до 5 миллионов, тогда как сейчас от вируса скончались два миллиона человек.

— Китайских товарищей я во многом понимаю и поддерживаю, — сказал Коренев. — Оптимизм, который возник во всем мире летом, когда из-за потепления заболеваемость пошла на спад, не был понятен, и тогда, ведь казалось очевидным, что с возвращением холодов ситуация ухудшится. Медики уже тогда предупреждали о появлении новых штаммов, о мутациях и возможных проблемах с вакцинами. И, в принципе, сейчас эти прогнозы оправдываются. Вероятно, летний оптимизм был основан не на реальных фактах, а на надежде на светлое будущее. Даже по России заболеваемость хоть и идет на спад, но очень медленно, а вот весь остальной мир испытывает серьезные проблемы. Есть мнение, что совсем скоро на первое место может выйти Индия, где санитарно-эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. И не просто выйти, но и стать вторичным источником заболеваемости на планете.

Экономист отметил, что, конечно, правительства во всем мире сделали определенные выводы после первой волны пандемии, стараются поддерживать малые и средние бизнесы, но, к сожалению, часто этого оказывается недостаточно. И не из нежелания помочь, а из-за банальных административных препятствий:

— В случае если ситуация с пандемией начнет затягиваться, вся мировая экономика перейдет из фазы восстановления в фазу длительной стагнации.

Наиболее угрожающими последствия пандемии могут стать для Индии. По словам экономиста, Индия — далеко не такое слаборазвитое государство, как принято считать. Более того, по многим прогнозам, к 2035 году она может стать второй страной после Китая. Однако падение экономики на фоне общемирового кризиса, вызванного коронавирусом, может нарушить эти планы.

— Европа также сильно пострадает, — продолжил Коренев. — Она очень плотно населена, карантинные меры были введены с опозданием, и, как только их начнут ослаблять, появятся новые вспышки. Европа, в принципе, уже довольно долго топчется на месте: у них нулевые процентные ставки, они никак не могут активизировать промышленное производство и спрос, инфляция близка к нулю. Сейчас они предпринимают все возможные меры, чтобы не дать погибнуть сфере услуг, переводят многие секторы в онлайн, но, чем дольше затягивается пандемия, тем более серьезные проблемы для региона это несет — не все и не всегда удается перевести в онлайн. Даже в том случае, если коронавирус победят в 2021 году, темпы роста ЕС не станут такими высокими, как, например, в США и России.

Для нашей страны ситуация складывается относительно удачно. Коренев приводит следующий топ стран, которые могут в наибольшей степени пострадать от предполагаемой китайскими учеными новой волны пандемии: Европа, США, Индия, Бразилия и только потом Россия. Экономист считает, что России во многом повезло: мы живем не так плотно, как американцы, европейцы, индусы. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране во многом лучше, чем в других государствах.

— Сейчас Китай — единственная страна, показавшая положительную динамику по ВВП. И подобная ситуация, особенно если пандемия усугубится, вполне может привести к экономическому перераспределению в мире. Сейчас на первом месте находятся Штаты, но Китай подбирается все ближе, и американцы делают все возможное, чтобы его тормознуть. Они блокируют деятельность китайских компаний, пытаются убирать их с биржи. Китай противостоит давлению, создавая блок азиатских государств, работающих между собой. Тем не менее в текущей ситуации серьезно затормозить своего конкурента США не удастся, и их падение в результате пандемии вполне может привести к тому, что Китай приблизится к ним вплотную, — резюмировал экономист.

Коренев заключил, что, несмотря на полученный странами опыт в экономической поддержке бизнесов, населения, вечно держаться только за счет этих мер государства не смогут. Если пандемия коронавируса усугубится, последствия для мировой экономики могут оказаться куда более серьезными, чем в первую волную пандемии.

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